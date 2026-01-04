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Összes sorozat

  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
  • Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*

Shaver 5000X seriesNedves és száraz elektromos borotva

X5012/05

4.7
| (96) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
A Philips 5000X sorozatot úgy tervezték, hogy alapos borotválkozást biztosítson extra bőrvédelemmel a mindennapi kényelem érdekében. A Skin Protect technológia segít minimalizálni az irritációt, így magabiztosan borotválkozhat, és minden nap élvezheti a sima, kényelmes eredményt.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Bőrvédő technológiával

Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*

  • SkinGlide bőrvédő bevonat

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Korróziógátló borotválkozási rendszer

  • PowerCut pengék

Simán siklik, hogy csökkentse az irritációt

Simán siklik, hogy csökkentse az irritációt

Borotválkozzon kényelmesebben. A négyzetcentiméterenként 100 000 mikrogyöngyöt tartalmazó SkinGlide bőrvédő bevonat 20%-kal** jobban siklik a bőrön, ami csökkenti a súrlódást és minimalizálja a bőrirritációt.

Optimális érintkezést biztosít a bőrrel még a nehezen elérhető helyeken is

Optimális érintkezést biztosít a bőrrel még a nehezen elérhető helyeken is

A teljesen rugalmas borotvafej 360 fokban tud elfordulni, hogy még a nehezen elérhető területeken is fenntartsa az érintkezést a bőrrel. Segít megragadni a szőrszálakat, miközben csökkenti a bőrre nehezedő túlzott nyomást az alapos, kényelmesebb borotválkozás érdekében.

Korróziógátló és bőrbarát pengék a tartós kényelemért

Korróziógátló és bőrbarát pengék a tartós kényelemért

A borotvapengék sebészeti minőségű európai acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak, és megakadályozza hogy a szennyeződések befolyásolják a penge teljesítményét. A hipoallergén acél bőrbarát, így minden nap kényelmes borotválkozást biztosít.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

96

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2

04/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.

Előnyök

Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

16/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.

Előnyök

Még jó

Hátrányok

Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

03/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Karácsonyi meglepetés

Karácsonyi ajándék lesz, még nincs információ. *********

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5012/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5012/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a Philips S3000 Series sorozathoz képest

  2. a gyöngyöket nem tartalmazó bevonattal szemben