2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SkinGlide bőrvédő bevonat
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
Korróziógátló borotválkozási rendszer
PowerCut pengék
Borotválkozzon kényelmesebben. A négyzetcentiméterenként 100 000 mikrogyöngyöt tartalmazó SkinGlide bőrvédő bevonat 20%-kal** jobban siklik a bőrön, ami csökkenti a súrlódást és minimalizálja a bőrirritációt.
A teljesen rugalmas borotvafej 360 fokban tud elfordulni, hogy még a nehezen elérhető területeken is fenntartsa az érintkezést a bőrrel. Segít megragadni a szőrszálakat, miközben csökkenti a bőrre nehezedő túlzott nyomást az alapos, kényelmesebb borotválkozás érdekében.
A borotvapengék sebészeti minőségű európai acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak, és megakadályozza hogy a szennyeződések befolyásolják a penge teljesítményét. A hipoallergén acél bőrbarát, így minden nap kényelmes borotválkozást biztosít.
4.7
5-ből
96
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Misi93
04/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.
Előnyök
Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
tatek72
16/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.
Előnyök
Még jó
Hátrányok
Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
KSJudit
03/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Karácsonyi meglepetés
Karácsonyi ajándék lesz, még nincs információ. *********
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5012/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5012/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a Philips S3000 Series sorozathoz képest
a gyöngyöket nem tartalmazó bevonattal szemben