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Összes sorozat

  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
  • Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is

Shaver 3000 SeriesNedves és száraz elektromos borotva

S3144/00

4.7
| (429) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is
A Philips Shaver 3000 Series nedves és száraz elektromos borotva kényelmes, alapos borotválást biztosít még az érzékeny bőrön is. Az 5D Pivot & Flex fejek, a 27 önélező PowerCut penge, valamint a nedves és száraz használat minden alkalommal kiváló, megbízható eredményt biztosít.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

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Összes megtekintése

Ez a termék

Shaver 3000 Series Nedves és száraz elektromos borotva

Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

30 999 Ft

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Borotvafejek

    9 190 Ft

30 999 Ft

30 999 Ft

SkinProtect technológiával

Kényelmes, alapos borotválás. Érzékeny bőrön is

  • 5D Pivot & Flex fejek

  • PowerCut pengék

  • Borotválkozzon szárazon és nedvesen

  • Korróziógátló borotválkozási rendszer

Az 5D Pivot & Flex fejek minden hajlathoz és görbülethez közel maradnak

Az 5D Pivot & Flex fejek minden hajlathoz és görbülethez közel maradnak

Az öt irányba mozgó, rugalmas és csuklós fej követi arcának minden hajlatát, közvetlenül a bőrfelszín felett vág, így alapos és kényelmes borotválkozást biztosít – még az érzékeny bőrön is.

PowerCut pengék az egyenletesen alapos borotválásra

PowerCut pengék az egyenletesen alapos borotválásra

A 27 önélező penge minden egyes szőrszálat egyenletesen vág közvetlenül a bőrfelszín felett, így mindig sima, egyenletes felületet biztosít. Önélező pengéink 2 évig maradnak olyanok, mintha újak lennének.

Nedves és száraz borotválkozás a mosdónál vagy a zuhany alatt

Nedves és száraz borotválkozás a mosdónál vagy a zuhany alatt

Válassza a kényelmes száraz borotválkozást, vagy használja együtt kedvenc borotvahabjával vagy zseléjével a frissítő nedves borotválkozáshoz, még a zuhany alatt is.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

429

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

26/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíváló és az akkukapacitás is rendben van.

Korábban is Philips borotvákat használtam, és nagyon elégedett vagyok alapvetően a Philips-el. Az akkukapacitás volt már a probléma az előzővel, ezért vettem ezt az újat. A minőségben nem csalódtam, az akku pedig nagyon sokáig bírja.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Egy jó borotva

A legjobb borotvám amit valaha használtam. Nem hamar merü le, tökéletesen vág, nem tép. Szuper, hogy vízálló, egy minőségi ugrás a nedves borotválkozás élménye … és szépen lehet takarítani. Azt sajnálom, hogy nem a töltésjelzős típust választottam. Ami nem tetszik az a töltés csatlakozó típusa. Lehet, negatív vagyok, de ha USB-s lenne, egyszerűbb volna az élet és nem kellene aggódni, hogy eltűnik a vezeték és vehetek egyet irreálisan, gonoszul magas áron.

Előnyök

Kiváló minőség, használhatóság.

Hátrányok

Drága tartozékok!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

29/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó készülék.

Nagyon elégedett vagyok a termékkel. Szépen, alaposan borotvál. Eddig még csak szárazon használtam, de majd kipróbálom nedvesen is. Nagyon tetszik hogy folyóvízzel lehet tisztítani. Összességében elmondhatom hogy megérte megvenni a készüléket.

Előnyök

Jól borotvál, könnyű tisztítás.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 