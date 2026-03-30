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Ez a termék
Shaver 3000X Series
Nedves és száraz elektromos borotva
18 599 Ft
Shaver series 3000
Borotvafejek
9 190 Ft
18 599 Ft
18 599 Ft
PowerCut pengék
Borotválkozzon szárazon és nedvesen
Korróziógátló borotválkozási rendszer
4 irányba mozgó, rugalmas fejek
A 27 önélező penge minden egyes szőrszálat egyenletesen vág közvetlenül a bőrfelszín felett, így mindig sima, egyenletes felületet biztosít. Önélező pengéink 2 évig maradnak olyanok, mintha újak lennének.
Válassza a kényelmes száraz borotválkozást, vagy használja együtt kedvenc borotvahabjával vagy zseléjével a frissítő nedves borotválkozáshoz, még a zuhany alatt is.
A négy irányba mozgó rugalmas fejek egyenletes érintkezést tartanak fenn a bőrrel, így védik azt a vágásoktól és sérülésektől.
4.6
5-ből
618
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Attila-58
30/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyed borotválás
Előtte volt egy villanyborotvám egy bóvli párezer forintért Sosem volt még előtte villanyborotvám. Nem akartam elhinni hogy ennyire rossz, ezért vettem ezt a Pilipset:jókat olvastam róla. Nem csalódtam: nagyon jól bevált. Kellemesen, könnyen dolgozik: nincs irritáció és nagyon szépen vág. Meg vagyok vele elégedve.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Brumadzag
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Két hétig kitart a töltés, fejre is jó a masina
Nekem két hétig kitartott az első töltés, a borotválkozás gyorsaságával és minőségével egyaránt elégedett vagyok. Nem csak arcra, hanem fejre is használom.
Előnyök
Hosszú töltöttség, gyors, de alapos borotválkozás, fejre is jó. Kizárt a megvágás veszélye. A hagyományos borotválkozással ellentétben végig tudok szemüveget használni.
Hátrányok
Nem tapasztaltam a két hét alatt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva
Kimi 1 65,
14/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék,
Nagyon jól müködik. és csendes. gyorsan lehet vele borotválkozni,
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.