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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Ez a termék
Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva
21 999 Ft
Shaver series 3000
Borotvafejek
9 190 Ft
21 999 Ft
21 999 Ft
5D Pivot & Flex fejek
PowerCut pengék
Borotválkozzon szárazon és nedvesen
Korróziógátló borotválkozási rendszer
Az öt irányba mozgó, rugalmas és csuklós fej követi arcának minden hajlatát, közvetlenül a bőrfelszín felett vág, így alapos és kényelmes borotválkozást biztosít – még az érzékeny bőrön is.
A 27 önélező penge minden egyes szőrszálat egyenletesen vág közvetlenül a bőrfelszín felett, így mindig sima, egyenletes felületet biztosít. Önélező pengéink 2 évig maradnak olyanok, mintha újak lennének.
A borotvát sokoldalú megoldások biztosítására alakították ki, ami lehetővé teszi a magabiztos borotválkozást az arcon és a fejen egyaránt
4.7
5-ből
429
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
BLACI
26/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kíváló és az akkukapacitás is rendben van.
Korábban is Philips borotvákat használtam, és nagyon elégedett vagyok alapvetően a Philips-el. Az akkukapacitás volt már a probléma az előzővel, ezért vettem ezt az újat. A minőségben nem csalódtam, az akku pedig nagyon sokáig bírja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva
TLac
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Egy jó borotva
A legjobb borotvám amit valaha használtam. Nem hamar merü le, tökéletesen vág, nem tép. Szuper, hogy vízálló, egy minőségi ugrás a nedves borotválkozás élménye … és szépen lehet takarítani. Azt sajnálom, hogy nem a töltésjelzős típust választottam. Ami nem tetszik az a töltés csatlakozó típusa. Lehet, negatív vagyok, de ha USB-s lenne, egyszerűbb volna az élet és nem kellene aggódni, hogy eltűnik a vezeték és vehetek egyet irreálisan, gonoszul magas áron.
Előnyök
Kiváló minőség, használhatóság.
Hátrányok
Drága tartozékok!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Papa1954
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó készülék.
Nagyon elégedett vagyok a termékkel. Szépen, alaposan borotvál. Eddig még csak szárazon használtam, de majd kipróbálom nedvesen is. Nagyon tetszik hogy folyóvízzel lehet tisztítani. Összességében elmondhatom hogy megérte megvenni a készüléket.
Előnyök
Jól borotvál, könnyű tisztítás.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.