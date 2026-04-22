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Összes sorozat

  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
  • Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek

cashback

i9000 PrestigeNedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9204/30

4.8
| (700) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek
A Philips i9000 Prestige a hármas hatású Lift&Cut borotválkozási rendszerrel és a 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas, kompakt fejjel a bőr szintjén vágja el a szőrszálakat, még a nehezen borotválható területeken is. A mesterséges intelligenciával működő SkinIQ érzékel, vezet és alkalmazkodik, így intelligens módon biztosít komfortérzetet a bőrnek.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

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Összes megtekintése

Ez a termék

i9000 Prestige Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

136 590 Ft

  • SH91

    SH91
    Csereborotvafejek

    20 399 Ft

136 590 Ft

136 590 Ft

SkinIQ technológiával

Hosszan tartó alapos borotválás, intelligens komfort a bőrnek

  • Hármas hatású Lift & Cut technológia

  • Dual SteelPrecision pengék

  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej

  • Pressure Guard érzékelő

  • 5 év garancia****

A bőr szintjén történő vágás, hosszan tartó eredmény

A bőr szintjén történő vágás, hosszan tartó eredmény

A szabadalmaztatott hármas hatású Lift & Cut borotválkozási rendszer gyengéden megemeli a szőrt a gyökerénél, és pontosan a bőr szintjén (attól 0,00 mm-re) vágja el, anélkül, hogy a bőrt vágná – a hosszan tartó alaposság érdekében.

Precizitás, még a legnehezebben borotválható területeken is

Precizitás, még a legnehezebben borotválható területeken is

A teljesen rugalmas és kisebb, bőrfeszítő mintázatú, kompakt fejek dinamikusan alkalmazkodnak az arc minden hajlatához. A bőrrel való folyamatos, 20%-kal pontosabb* érintkezésért, hogy a nyakon és az orr alatt található, nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Precizitás mindenhol.

Hatékony minden mozdulatnál, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is

Hatékony minden mozdulatnál, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is

A 360°-ban elforduló Dual SteelPrecision pengék a különböző irányokba növő szőrszálakat is megragadják. Percenként 7 millió vágási mozdulat a hatékony borotválkozásért, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is.

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Értékelések

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4.8

5-ből

700

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

22/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tetszik a nyomás visszajelzés

Meg vagyok elégedve. Szépen vág a borotva. 30 éve Philips elektromos borotvát használok.

Előnyök

Szépen vág, jó a nyomásvisszajelzés.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

28/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Jól teszi a dolgát.

Hátrányok

Egyelőre nincs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

10/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék, kuponnal kedvező ár.

A borotva rendkívül kíéletesen távolítja el a borostát az arcomról, sokkal jobb, mint a régebbi borotvám.

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a korábbi modellhez képest

  2. gyöngyök nélküli bevonathoz képest

  3. vizet tartalmazó patronhoz képest

  4. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.