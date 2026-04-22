2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Ez a termék
i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
136 590 Ft
SH91
Csereborotvafejek
20 399 Ft
136 590 Ft
136 590 Ft
Hármas hatású Lift & Cut technológia
Dual SteelPrecision pengék
360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
Pressure Guard érzékelő
5 év garancia****
A szabadalmaztatott hármas hatású Lift & Cut borotválkozási rendszer gyengéden megemeli a szőrt a gyökerénél, és pontosan a bőr szintjén (attól 0,00 mm-re) vágja el, anélkül, hogy a bőrt vágná – a hosszan tartó alaposság érdekében.
A teljesen rugalmas és kisebb, bőrfeszítő mintázatú, kompakt fejek dinamikusan alkalmazkodnak az arc minden hajlatához. A bőrrel való folyamatos, 20%-kal pontosabb* érintkezésért, hogy a nyakon és az orr alatt található, nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Precizitás mindenhol.
A 360°-ban elforduló Dual SteelPrecision pengék a különböző irányokba növő szőrszálakat is megragadják. Percenként 7 millió vágási mozdulat a hatékony borotválkozásért, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is.
4.8
5-ből
700
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
1Jaki
22/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tetszik a nyomás visszajelzés
Meg vagyok elégedve. Szépen vág a borotva. 30 éve Philips elektromos borotvát használok.
Előnyök
Szépen vág, jó a nyomásvisszajelzés.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva
Date of Use 2026-04-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva
Date of Use 2026-04-02
Sz75
28/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Jól teszi a dolgát.
Hátrányok
Egyelőre nincs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Csavargó
10/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék, kuponnal kedvező ár.
A borotva rendkívül kíéletesen távolítja el a borostát az arcomról, sokkal jobb, mint a régebbi borotvám.
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a korábbi modellhez képest
gyöngyök nélküli bevonathoz képest
vizet tartalmazó patronhoz képest
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.