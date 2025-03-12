2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
SH91
Csereborotvafejek
20 399 Ft
Quick Clean Pod patron
5 699 Ft
20 399 Ft
20 399 Ft
XP9200/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
XP9214/56
S9985/35R1
NanoTech DualPrecision pengék
Kompatibilitás: S8000, S9000, i9000 series
Kompatibilitás: S9000 Prestige series
Kompatibilitás: i9000 Prestige series
A NanoTech DualPrecision pengék alapos borotválást biztosítanak, pontosan a bőr szintjén (akár -0,08 mm-re a bőr felszíne alatt), percenként akár 165 000 vágási műveletet végrehajtva. A 72 nagy teljesítményű, önélező penge Európában készült.
A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.
1. Nyomja meg a kioldógombokat, és válassza le a borotvafejtartót. 2. Forgassa el a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki azokat. 3. Távolítsa el a régi borotvafejeket, és helyezze be a cserefejet (a hornyoknak pontosan illeszkedniük kell a kiálló részekhez). 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket, és forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hall. 5. Helyezze vissza és zárja le a borotvatartót.
4.6
5-ből
45
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Tuzik01
12/03/2025
Україна
A promóció része
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Előnyök
супер
Hátrányok
немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
A promóció része
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
A promóció része
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Előnyök
Відмінна якість
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
ahol erre lehetőség van