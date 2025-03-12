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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása

SH91Csereborotvafejek

SH91/50

4.6
| (45) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
A készülék eredeti állapotának visszaállítása
A borotvafejek két év alatt 9 millió szőrszálat vágnak le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

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Cserélje 24 havonta, hogy a borotva újszerű maradjon

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

  • NanoTech DualPrecision pengék

  • Kompatibilitás: S8000, S9000, i9000 series

  • Kompatibilitás: S9000 Prestige series

  • Kompatibilitás: i9000 Prestige series

Alapos borotválkozás

Alapos borotválkozás

A NanoTech DualPrecision pengék alapos borotválást biztosítanak, pontosan a bőr szintjén (akár -0,08 mm-re a bőr felszíne alatt), percenként akár 165 000 vágási műveletet végrehajtva. A 72 nagy teljesítményű, önélező penge Európában készült.

A Shaver series 8000, 9000 és 9000 Prestige típusokhoz

A Shaver series 8000, 9000 és 9000 Prestige típusokhoz

A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

1. Nyomja meg a kioldógombokat, és válassza le a borotvafejtartót. 2. Forgassa el a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki azokat. 3. Távolítsa el a régi borotvafejeket, és helyezze be a cserefejet (a hornyoknak pontosan illeszkedniük kell a kiálló részekhez). 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket, és forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hall. 5. Helyezze vissza és zárja le a borotvatartót.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.6

5-ből

45

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Előnyök

супер

Hátrányok

немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Előnyök

Відмінна якість

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ahol erre lehetőség van