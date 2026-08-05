2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Hármas hatású Lift & Cut technológia
Dual SteelPrecision pengék
360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
Hydro SkinGlide bevonat
5 év garancia****
A szabadalmaztatott hármas hatású Lift & Cut borotválkozási rendszer gyengéden megemeli a szőrt a gyökerénél, és pontosan a bőr szintjén (attól 0,00 mm-re) vágja el, anélkül, hogy a bőrt vágná – a hosszan tartó alaposság érdekében.
A teljesen rugalmas és kisebb, bőrfeszítő mintázatú, kompakt fejek dinamikusan alkalmazkodnak az arc minden hajlatához. A bőrrel való folyamatos, 20%-kal pontosabb* érintkezésért, hogy a nyakon és az orr alatt található, nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Precizitás mindenhol.
A 360°-ban elforduló Dual SteelPrecision pengék a különböző irányokba növő szőrszálakat is megragadják. Percenként 7 millió vágási mozdulat a hatékony borotválkozásért, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is.
4.6
5-ből
168
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Vámos G. Zs.
05/08/2026
Magyarország
Philips alkalmazott
Kiváló
Nagyon sok Philips termékem van (Hi-Fi, TV, stb.). eddig sosem csalódtam a márkában. Most sem. Nagyon jó borotva, gyengéd, kíméletes. Érzékeny a bőröm. XP9404/46 szériát vettem, amihez nem volt töltőtalp. Ezt külön rendeltem, és nem bántam meg. Ebbe használat után beleállítva tartom, így a fürdőszobába is jól mutat. Elegáns. szép kivitel.
Előnyök
Megbízhatóság
Hátrányok
Nem találtam eddig
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-08-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-08-03
godyx01
23/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Választásom oka az hogy mindig is szerettem volna egy csúcs minőségű borotvát. eddig csak hagyományos borotvát használtam . Így eljött az idő hogy beruházzak erre a termékre és nem bántam meg nagyon jó
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-04-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-04-06
Bendegúz
15/04/2026
Magyarország
Igényes
Korábban már használtam felső kategóriás Philips körkéses borotvát, így az elvárásaim reálisan magasak voltak. Néhány használat után elégedett vagyok a működésével. Egészen gyors, precíz és kíméletes. Egyelőre elégedett vagyok, ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a korábbi modellhez képest
gyöngyök nélküli bevonathoz képest
vizet tartalmazó patronhoz képest
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.