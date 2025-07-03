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  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
  • Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap

Quick Clean Pod patron

CC12/50

5
| (37) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap
A Quick Clean Pod minden borotválkozás után újszerű állapotban tartja borotváját, és hatékonyan távolítja el a levágott szőrszálakat. A borotva tízszer tisztább marad, mint ha csak vizet használna*.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Limited i9000 Prestige Ultra

Limited i9000 Prestige Ultra
Day & Night elektromos borotva

XP9406/65

Limited i9000 Prestige Ultra

Limited i9000 Prestige Ultra
Day & Night elektromos borotva

XP9406/79

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9200/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9201/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9202/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

XP9400/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

XP9404/46

Tízszer hatékonyabb, mint a vízzel történő tisztítás*

Élvezze a higiénikus borotválkozást minden nap

  • 2 db-os

  • Akár 6 hónapos higiénikus borotválkozás

  • Quick Clean Pod kompatibilis

A kenőanyagoknak köszönhetően borotvája a legjobb teljesítményt nyújtja

A kenőanyagoknak köszönhetően borotvája a legjobb teljesítményt nyújtja

Az aktív kenőanyagokkal dúsított formula megvédi a borotvafejeket a súrlódástól és a kopástól, így a borotva tovább fog tökéletes teljesítményt biztosítani.

Friss illat a tökéletes borotválkozás érdekében

Friss illat a tökéletes borotválkozás érdekében

A tisztítópatron különleges illata borotválkozás közben a frissesség és tisztaság érzetét kelti.

Teljesen alkoholmentes

Teljesen alkoholmentes

A teljesen alkoholmentes tisztítófolyadék bőrbarát, és úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson a bőrirritáció ellen.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

37

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Mert jò

Hátrányok

Elég drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron

16/06/2026

România

România

Produsul este bun dar pretul...

https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

14/12/2025

România

România

Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A teszteredmények külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálaton alapulnak: 1 perc használat után a kazetta hatékonyan képes megakadályozni a Staphylococcus aureus és Candida albicans szaporodását. A megelőzési hatékonyság Staphylococcus aureus esetében 99,9%.