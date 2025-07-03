2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XP9406/65
XP9406/79
XP9200/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
XP9403/31
XP9404/46
2 db-os
Akár 6 hónapos higiénikus borotválkozás
Quick Clean Pod kompatibilis
Az aktív kenőanyagokkal dúsított formula megvédi a borotvafejeket a súrlódástól és a kopástól, így a borotva tovább fog tökéletes teljesítményt biztosítani.
A tisztítópatron különleges illata borotválkozás közben a frissesség és tisztaság érzetét kelti.
A teljesen alkoholmentes tisztítófolyadék bőrbarát, és úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson a bőrirritáció ellen.
5.0
5-ből
37
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gaboca23
03/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Mert jò
Hátrányok
Elég drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Quick Clean Pod patron
MariusDacian
16/06/2026
România
Produsul este bun dar pretul...
https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Nikolai Nik
14/12/2025
România
Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
A teszteredmények külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálaton alapulnak: 1 perc használat után a kazetta hatékonyan képes megakadályozni a Staphylococcus aureus és Candida albicans szaporodását. A megelőzési hatékonyság Staphylococcus aureus esetében 99,9%.