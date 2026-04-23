Még csak párszor használtam. Eddig úgy tűnik, hogy jó lesz. Meg kell tanulni, hogyan mozgassa az ember az arcon a borotvát. Valamivel több idő alatt lehet vele megborotválkozni, mint a többpengés borotvákkal. Az eredmény nem rossz, de a pengés borotvával elérhető simaságot leginkább csak az arcon és az állon lehet vele elérni könnyedén. Próbáltam többször átmenni a felületeken és úgy tűnik, ha jó irányba tolja az ember a készüléket, akkor a problémás felületeket is majdnem olyan simára csinálja, mint a pengés borotva, de többször át kell menni a felületen(pengéssel is, de az kicsit gyorsabban megy). Én géllel használtam. A pici sörtét is tudja vágni, de akkor a fejet igazgatni kell, hogy elérje. Orr alatt sikerült harmadszorra szinte teljesen simára borotválni. Vízzel elég jól lemosható a belső részeken is a fej kinyitása után. Lemosás után kicsit ki szoktam fújni belőle a vizet, eddig a víztaszító felületeken csak cseppek maradtak meg, remélem ez sokáig így lesz. Ami még szerintem előnyös a villanyborotvában, hogy a rezgés és a tologatás masszírozó hatással bír. Ez kicsit kellemesebb érzést ad a bőrnek. A tisztító készüléket, a formázó kést és a masszírozó fejet még nem próbáltam. Háromszori elég hosszas használat után az akku 61 %-ot mutat, tehát az egy-két hetet kibírja a borotválkozás gyakoriságától függően. A telefonos applikációt még nem használtam, de általánosságban feleslegesnek tartom borotvánál és fogkefénél is ezeket a lehetőségeket. Inkább ne legyen benne, legyen kicsit olcsóbb a termék és mivel célszerszámról van szó azt az egyet tudja, amire készült. Jelen esetben borotválni. Az UV-s töltő nem rossz ötlet, de egy kemény utazótokot adhatnának hozzá. Nem tudom lehet e külön rendelni, ha lehet szívesen vennék. Szerintem összességében jó vétel volt, főleg akciósan.