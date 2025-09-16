Shaver series 7000 Töltőállvány
Állvány a borotva töltéséhez
Az állvány egyaránt alkalmas a Philips borotva kényelmes töltésére és praktikus tárolására.
Shaver series 7000 Töltőállvány
Állvány a borotva töltéséhez
Műszaki adatok
-
Cserélhető alkatrészek
- A következő terméktípusokhoz:
-
-
X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200
-
XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205
-
XP9207, XP9208, XP9209, XP9210, XP9212
-
XP9213 XP9214 XP9400 XP9401 XP9402
-
XP9403, XP9404, XP9405, XP9406
