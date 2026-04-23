2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Hármas hatású Lift & Cut technológia
NanoTech Dual Precision pengék
360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
Aktív nyomás- és mozgásvezérlés
7 év garancia*****
A szabadalmaztatott hármas hatású Lift & Cut rendszer gyengéden megemeli a szőrt a gyökerénél, és a gyökér szintjétől pontosan legfeljebb -0,08 mm-re vágja el, anélkül, hogy a bőrt vágná. A rendkívüli alaposságért, amely egész nap kitart.
A teljesen rugalmas és kisebb, bőrfeszítő mintázatú, kompakt fejek dinamikusan alkalmazkodnak az arc minden hajlatához. A bőrrel való folyamatos, 20%-kal pontosabb** érintkezésért, hogy a nyakon és az orr alatt található, nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Precizitás mindenhol.
A különböző irányokba növő szőrszálak megragadására tervezett, 360°-ban elforduló NanoTech Dual Precision pengék 25%-kal több szőrszálat képesek megragadni egyetlen húzómozdulattal*, percenként 8 millió vágási mozdulatot elvégezve, így még 1, 3 vagy 7 napos szakállon is precíz hatékonyságot biztosítanak.
Díjak
4.6
5-ből
167
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
godyx01
23/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Választásom oka az hogy mindig is szerettem volna egy csúcs minőségű borotvát. eddig csak hagyományos borotvát használtam . Így eljött az idő hogy beruházzak erre a termékre és nem bántam meg nagyon jó
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-04-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Date of Use 2026-04-06
Bendegúz
15/04/2026
Magyarország
Igényes
Korábban már használtam felső kategóriás Philips körkéses borotvát, így az elvárásaim reálisan magasak voltak. Néhány használat után elégedett vagyok a működésével. Egészen gyors, precíz és kíméletes. Egyelőre elégedett vagyok, ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva
K_Pityu
02/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Méltó utód a csúcskategóriában – Kiváló választás
Több mint egy évtizedig használtam az előző Philips borotvámat, így magasak voltak az elvárásaim. Két hét használat után bátran mondhatom, hogy ez a készülék minden tekintetben felülmúlta azokat. A SkinIQ Pro technológiának köszönhetően a borotválkozás gyors, alapos és rendkívül kíméletes a bőrhöz. Érezhető a fejlődés a technológiában: a borotva simábban siklik és precízebben vág, mint az elődje. Nagyon elégedett vagyok a váltással, kiváló befektetés a mindennapi ápoltsághoz.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a korábbi modellhez képest
deepclean masszírozó
gyöngyök nélküli bevonathoz képest
vizet tartalmazó patronhoz képest
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.