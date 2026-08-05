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Összes sorozat

  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
  • Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek

cashback

i9000 Prestige UltraNedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

XP9403/31

4.6
| (168) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket

3 Díjak

Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek
A Philips i9000 Prestige Ultra, a leginnovatívabb borotvánk hármas hatású Lift & Cut rendszerrel rendelkezik, amely a gyökerük szintjén vágja el a szőrszálakat az egész nap sima bőrért, még a nehezen borotválható területeken is. A SkinIQ Pro technológia 5 borotválkozási módot kínál a bőr maximális kényelme érdekében.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ Pro technológiával

Egész napra kitartó alapos borotválás, tökéletes komfort a bőrnek

  • Hármas hatású Lift & Cut technológia

  • NanoTech Dual Precision pengék

  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej

  • Aktív nyomás- és mozgásvezérlés

  • 7 év garancia*****

A gyökerek szintjén történő vágás, egész napra kitartó eredmény

A gyökerek szintjén történő vágás, egész napra kitartó eredmény

A szabadalmaztatott hármas hatású Lift & Cut rendszer gyengéden megemeli a szőrt a gyökerénél, és a gyökér szintjétől pontosan legfeljebb -0,08 mm-re vágja el, anélkül, hogy a bőrt vágná. A rendkívüli alaposságért, amely egész nap kitart.

Precizitás, még a legnehezebben borotválható területeken is

Precizitás, még a legnehezebben borotválható területeken is

A teljesen rugalmas és kisebb, bőrfeszítő mintázatú, kompakt fejek dinamikusan alkalmazkodnak az arc minden hajlatához. A bőrrel való folyamatos, 20%-kal pontosabb** érintkezésért, hogy a nyakon és az orr alatt található, nehezen kezelhető szőrszálakat is megragadja. Precizitás mindenhol.

Hatékony minden mozdulatnál, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is

Hatékony minden mozdulatnál, még 1, 3 vagy 7 napos szakáll esetén is

A különböző irányokba növő szőrszálak megragadására tervezett, 360°-ban elforduló NanoTech Dual Precision pengék 25%-kal több szőrszálat képesek megragadni egyetlen húzómozdulattal*, percenként 8 millió vágási mozdulatot elvégezve, így még 1, 3 vagy 7 napos szakállon is precíz hatékonyságot biztosítanak.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

168

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

05/08/2026

Magyarország

Magyarország

Philips alkalmazott

Kiváló

Nagyon sok Philips termékem van (Hi-Fi, TV, stb.). eddig sosem csalódtam a márkában. Most sem. Nagyon jó borotva, gyengéd, kíméletes. Érzékeny a bőröm. XP9404/46 szériát vettem, amihez nem volt töltőtalp. Ezt külön rendeltem, és nem bántam meg. Ebbe használat után beleállítva tartom, így a fürdőszobába is jól mutat. Elegáns. szép kivitel.

Előnyök

Megbízhatóság

Hátrányok

Nem találtam eddig

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

Date of Use 2026-08-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

Date of Use 2026-08-03

23/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Választásom oka az hogy mindig is szerettem volna egy csúcs minőségű borotvát. eddig csak hagyományos borotvát használtam . Így eljött az idő hogy beruházzak erre a termékre és nem bántam meg nagyon jó

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

Date of Use 2026-04-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

Date of Use 2026-04-06

15/04/2026

Magyarország

Magyarország

Igényes

Korábban már használtam felső kategóriás Philips körkéses borotvát, így az elvárásaim reálisan magasak voltak. Néhány használat után elégedett vagyok a működésével. Egészen gyors, precíz és kíméletes. Egyelőre elégedett vagyok, ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/79 Day & Night elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a Philips 3000 Series sorozathoz képest

  2. a korábbi modellhez képest

  3. gyöngyök nélküli bevonathoz képest

  4. vizet tartalmazó patronhoz képest

  5. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.