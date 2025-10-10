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Lumea IPL 7000 SeriesIPL szőrtelenítő készülék

SC1994/00

4.5
| (1180) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Remek eredmény, remek áron
Legyen sima, szőrtelen bőre Lumea IPL 7000 sorozatú készülékünkkel. A kezelések egyszerre hatékonyak és kíméletesek. Külön tartozékkal minden testrészhez.
Összes előny megtekintése

90 napos visszaküldési garancia

Kiterjesztett garancia

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Élvezze a 12 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

Remek eredmény, remek áron

  • 5 manuális intenzitásfokozat

  • 1 tartozék: test

  • Lumea IPL alkalmazás

  • Vezetékes használat

Gyors eredmény a mindössze 2 hetente végzett kezelésekkel

Gyors eredmény a mindössze 2 hetente végzett kezelésekkel

Kezdje a mindössze 2 hétig tartó, 4 kezelésből álló bevezető szakasszal — ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. Majd havonta egyszer végezzen utókezelést az eredmény fenntartásához.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Válasszon az 5 intenzitásbeállítás közül a kényelmes élmény érdekében. A Bőrtónus-érzékelő megakadályozza, hogy olyan bőrterületeket kezeljen, amelyek túl sötétek az IPL-kezeléshez.

Extrahosszú kábel a kezelés közbeni rugalmasság érdekében

Extrahosszú kábel a kezelés közbeni rugalmasság érdekében

Kényelmes használatot biztosít az extrahosszú kábelnek köszönhetően, amely könnyű hozzáférést és nagyobb irányíthatóságot biztosít.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

1180

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

10/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kíváló

Nagyon elégedett vagyok, nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen jól működik!

Előnyök

Tényleg működik!

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

12/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes IPL otthonra!

A legjobb otthoni tartós szőrtelenítő! Csak ajánlani tudom!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék

28/08/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon ajánlom!

Baràtom ajànlàsa miatt vàlasztottam ezt a típust, nagyon szeretem. 6 ève hasznàlom, már csak kb. havi 2x elég szôrtelenítenem. Hatèkony volt a barna bôrömön is.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 82% az alsó lábszáron

  2. A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.