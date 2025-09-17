Keresőkifejezés

    MLED 920 4K Ambilight TV
    QD MiniLED

    Minden izgalmas pillanathoz

    55 hüvelyk
      55 hüvelyk
    65 hüvelyk
      65 hüvelyk
    75 hüvelyk
      75 hüvelyk

    Még, még, még

    Vannak TV-k, amik egyszerűen nem ismernek határokat. Ez kiváltképp igaz erre a készülékre. Van benne minden: 4K kijelző, QD MiniLED panel, Dolby Vision és Atmos, MI-alapú képfeldolgozás és Ambilight plus – ez az Ambilight TV a technológia csúcsa, és nem ismer kompromisszumokat.

    • 55 hüvelyk
      55 hüvelyk
    • 65 hüvelyk
      65 hüvelyk
    • 75 hüvelyk
      75 hüvelyk
    QD MiniLED

    A bolygó legélesebb képe

    A The Xtra által nyújtott kép lehengerlő és merész, ötvözi egymással a rendkívül pontos MiniLED háttérvilágítást és a Quantum Dot technológia színfokozó varázslatát.

    P5 AI

    Rendkívül intelligens feldolgozás

    A P5 AI a tartalmat elemezve optimalizálja a képet, az Ambilight és játékbeállításokat, hogy új lehetőségeket tárjon fel Ön előtt, és gondoskodjon arról, hogy mindenből – a mérkőzésektől kezdve a filmekig – a legjobb élményt kapja.

    Ambilight Plus

    Még több részlet. Még lehengerlőbb élmény.

    Az Ambilight plus egy lencsékből álló rendszert használva még messzebbre, két dimenzión át vetíti ki az Ambilight fényudvarát. Az igényekhez leginkább igazodó, leglátványosabb, legkáprázatosabb ragyogásért.

    Ambilight TV

    Kizárólag az Ambilight TV-k készülnek beépített LED világitással a hátukon, amely reagál arra, amit a képernyőn néz, és színes fényudvarral vonja körül a tv készüléket. Új dimenzióba emeli az élményt: a TV-d nagyobbnak tűnik tőle, és jobban elmerülhetsz a kedvenc sportjaidba, filmjeidbe, zenéidbe és játékaidba.

    Quantum Dot technológia a hihetetlen színekért és kontrasztért.

    Élénkebb színek. Élesebb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot MiniLed technológia fényes, részletes képet biztosít tűéles kontraszttal, és több színt fog látni, mint valaha. PS motorunk finomítja az egész élményt egy gyönyörűen élethű képpé, amely nem nyomaszt.

    Bármilyen forrásból, mindig tökéletes. Philips P5 Processzor.

    A Philips P5 processzor olyan ragyogó képet biztosít, mint amilyen a szeretett tartalom. A részletek észrevehetően mélyebbek. A színek élénkek, míg a bőrtónusok természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részletet érezni fog. A mozgás tökéletesen sima.

    Moziszerű látvány mindenhez, amit nézel és játszol

    Kapaszkodj meg a széked karfáiba! A Dolby Vision-nek köszönhetően azt a képet fogod látni, amelyet a rendező eléd szeretett volna tárni, nincs több lelombozó jelenet, amelyek túl sötétek, hogy kivegyük őket! Filmektől a játékokig, csodálj meg minden részletet.

    Magával ragadó térhatású hangtechnológia

    A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitás magasabb szintre emeli a TV hangzását bármilyen szobában. A legújabb filmek, játékok és a legnagyobb sportesemények: hangeffektekkel a körülötted és fölötted lévő térben, úgy fogod érezni magad, mintha a történések középpontjában lennél.

    Philips soundbar hangsugárzók

    Készen áll a mozihangzásra?

    Természetesen a készülék a dobozból kivéve rögtön remek hangzást nyújt. Ugyanakkor ha az egész szobát megrengető effektekre vagy rendkívül éles és tiszta párbeszédekre vágyik, társítson mellé egy soundbar hangsugárzót, amely a remek közös munka mellett jól mutat a TV mellett.

    QD MiniLED
    QD MiniLED
