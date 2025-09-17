Mi az Ambilight TV? Miért érdemes Ambilight TV-t választanod?
A The Xtra által nyújtott kép lehengerlő és merész, ötvözi egymással a rendkívül pontos MiniLED háttérvilágítást és a Quantum Dot technológia színfokozó varázslatát.
A P5 AI a tartalmat elemezve optimalizálja a képet, az Ambilight és játékbeállításokat, hogy új lehetőségeket tárjon fel Ön előtt, és gondoskodjon arról, hogy mindenből – a mérkőzésektől kezdve a filmekig – a legjobb élményt kapja.
Az Ambilight plus egy lencsékből álló rendszert használva még messzebbre, két dimenzión át vetíti ki az Ambilight fényudvarát. Az igényekhez leginkább igazodó, leglátványosabb, legkáprázatosabb ragyogásért.
Kizárólag az Ambilight TV-k készülnek beépített LED világitással a hátukon, amely reagál arra, amit a képernyőn néz, és színes fényudvarral vonja körül a tv készüléket. Új dimenzióba emeli az élményt: a TV-d nagyobbnak tűnik tőle, és jobban elmerülhetsz a kedvenc sportjaidba, filmjeidbe, zenéidbe és játékaidba.
Élénkebb színek. Élesebb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot MiniLed technológia fényes, részletes képet biztosít tűéles kontraszttal, és több színt fog látni, mint valaha. PS motorunk finomítja az egész élményt egy gyönyörűen élethű képpé, amely nem nyomaszt.
A Philips P5 processzor olyan ragyogó képet biztosít, mint amilyen a szeretett tartalom. A részletek észrevehetően mélyebbek. A színek élénkek, míg a bőrtónusok természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részletet érezni fog. A mozgás tökéletesen sima.
Kapaszkodj meg a széked karfáiba! A Dolby Vision-nek köszönhetően azt a képet fogod látni, amelyet a rendező eléd szeretett volna tárni, nincs több lelombozó jelenet, amelyek túl sötétek, hogy kivegyük őket! Filmektől a játékokig, csodálj meg minden részletet.
A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitás magasabb szintre emeli a TV hangzását bármilyen szobában. A legújabb filmek, játékok és a legnagyobb sportesemények: hangeffektekkel a körülötted és fölötted lévő térben, úgy fogod érezni magad, mintha a történések középpontjában lennél.
