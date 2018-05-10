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Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, illetve a még teljesebb multimédiás élményt biztosító sztereó hangszórók nagyszerű választássá teszik a készüléket!

Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 18,5"-es / 47 cm-es

Kis helyigény az összes életstílushoz alkalmazkodásért

Higanymentes, környezetbarát kijelző

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

Tetszetősen vékony, fényes kivitel

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.