2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, illetve a még teljesebb multimédiás élményt biztosító sztereó hangszórók nagyszerű választássá teszik a készüléket!
V sorozat
18,5"-es / 47 cm-es
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED