2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, illetve a még teljesebb multimédiás élményt biztosító sztereó hangszórók nagyszerű választássá teszik a készüléket!
V sorozat
18,5"-es / 47 cm-es
A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
kubalmar
27/08/2013
Česká republika
Velmi spokojená
spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor