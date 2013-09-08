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Gyártás megszűnt

LED monitor

196V3LAB/00

4.7

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, illetve a még teljesebb multimédiás élményt biztosító sztereó hangszórók nagyszerű választássá teszik a készüléket!

Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 18,5"-es / 47 cm-es

Kis helyigény az összes életstílushoz alkalmazkodásért

10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

Tetszetősen vékony, fényes kivitel

Műszaki adatok

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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Velmi spokojená

spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LAB LED monitor

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.