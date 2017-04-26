2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tiszta képek, nagy teljesítmény
Gondoskodjon a legjobb munkavégzésről a Philips 22"-es Full HD monitorral. Az éles és élénk Full HD felbontás megfelelő teret és áttekinthetőséget biztosít Önnek a munkájához. A beállítható magasság, a villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmódok kímélik a szemet.
B-sorozatú
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
4.3
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nick28
26/04/2017
România
Simplu,dar complex și complet.
Este un sistem strict audio,nu are SMART, nu are WIFI ceea ce complică puțin actualizarea software.Dar ca și redare sunet,este altceva decât sistemele clasice,incomparabil ca și calitate.Recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Boxă Soundbar SkyQuake
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Boxă Soundbar SkyQuake
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271B8QJEB LCD monitor
Használat dátuma 2020-07-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271B8QJEB LCD monitor
Használat dátuma 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Előnyök
Super
Hátrányok
Nie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Használat dátuma 2022-04-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Használat dátuma 2022-04-20
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.