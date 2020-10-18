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Gyártás megszűnt

LCD monitor

221S8LDAB/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Megbízható és alapvető fontosságú

S-sorozatú monitorunk hatékonyságot nyújt a vállalkozásoknak. A villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmód ügyel szeme egészségére, és növeli a produktivitást.

Összes előny megtekintése

a vállalkozások hatékonyságához

Megbízható és alapvető fontosságú

  • S sorozatú,

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Előnyök

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Hátrányok

Nu am gasit

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD

Használat dátuma 2020-09-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD

Használat dátuma 2020-09-18

29/04/2022

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Előnyök

Cena odpowiednią do jakości

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD

Használat dátuma 2021-03-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD

Használat dátuma 2021-03-29

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  2. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  3. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.