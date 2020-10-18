2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
221S8LDAB/00
Megbízható és alapvető fontosságú
S-sorozatú monitorunk hatékonyságot nyújt a vállalkozásoknak. A villódzásmentes Flicker-free és a káros kék fényt kiszűrő LowBlue üzemmód ügyel szeme egészségére, és növeli a produktivitást.
S sorozatú,
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Előnyök
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Hátrányok
Nu am gasit
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD
Használat dátuma 2020-09-18
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD
Használat dátuma 2020-09-18
John Spider
29/04/2022
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Előnyök
Cena odpowiednią do jakości
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD
Használat dátuma 2021-03-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221S8LDAB Monitor LCD
Használat dátuma 2021-03-29
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.