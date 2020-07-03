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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
223V5LHSB2/00
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a Philips képernyő élénk LED képeit! A készülék HDMI-vel és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
3.8
5-ből
13
Értékelések
micedr
03/07/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Előnyök
cena a jednoduché ovládání
Hátrányok
neznám
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Használat dátuma 2019-06-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Használat dátuma 2019-06-03
Rocker
20/03/2018
Česká republika
S monitorem jsem spokojen
Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Használat dátuma 2020-03-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Használat dátuma 2020-03-28