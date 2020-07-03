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Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Értékelések

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze a Philips képernyő élénk LED képeit! A készülék HDMI-vel és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

13

Értékelések

3

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Előnyök

cena a jednoduché ovládání

Hátrányok

neznám

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Használat dátuma 2019-06-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Használat dátuma 2019-06-03

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem spokojen

Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Használat dátuma 2020-03-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Használat dátuma 2020-03-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.