2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
223V7QHSB/00
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Wąski
13/05/2020
Polska
Ellenőrzött vevő
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-04-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-04-13
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével