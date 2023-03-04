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Gyártás megszűnt

LCD monitor

226E9QHAB/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn

Ez a stílusos Brilliance monitor határokon átlépő, kiemelkedő vizuális élményt nyújt. A széles látószögű kijelző bármilyen elölnézeti szögből ugyanazt az éles, élénk képminőséget nyújtja. A FlickerFree technológia pedig csökkenti a huzamosabb használat utáni szemfáradást.

Összes előny megtekintése

Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn

  • E sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Könnyed, gördülékeny játékmenet az AMD FreeSync™ technológiával

Könnyed, gördülékeny játékmenet az AMD FreeSync™ technológiával

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az új Philips monitorral nem is az. Az AMD FreeSync™ technológia szinte bármilyen képsebesség mellett képhibamentes működést, problémamentes, gyors frissítést és szupergyors válaszidőt biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Előnyök

Ár értek arány.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226E9QHAB LCD monitor

Használat dátuma 2023-02-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226E9QHAB LCD monitor

Használat dátuma 2023-02-04

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.