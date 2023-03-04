2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
226E9QHAB/00
Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn
Ez a stílusos Brilliance monitor határokon átlépő, kiemelkedő vizuális élményt nyújt. A széles látószögű kijelző bármilyen elölnézeti szögből ugyanazt az éles, élénk képminőséget nyújtja. A FlickerFree technológia pedig csökkenti a huzamosabb használat utáni szemfáradást.
E sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az új Philips monitorral nem is az. Az AMD FreeSync™ technológia szinte bármilyen képsebesség mellett képhibamentes működést, problémamentes, gyors frissítést és szupergyors válaszidőt biztosít.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Fater110
04/03/2023
Magyarország
A promóció része
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Előnyök
Ár értek arány.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226E9QHAB LCD monitor
Használat dátuma 2023-02-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226E9QHAB LCD monitor
Használat dátuma 2023-02-04
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
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A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.