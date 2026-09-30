2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
226E9QSB/00
Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn
Ez a stílusos Brilliance monitor határokon átlépő, kiemelkedő vizuális élményt nyújt. A széles látószögű kijelző bármilyen elölnézeti szögből ugyanazt az éles, élénk képminőséget nyújtja. A FlickerFree technológia pedig csökkenti a huzamosabb használat utáni szemfáradást.
E sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.