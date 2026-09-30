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Gyártás megszűnt

LCD monitor

226E9QSB/00

Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn

Ez a stílusos Brilliance monitor határokon átlépő, kiemelkedő vizuális élményt nyújt. A széles látószögű kijelző bármilyen elölnézeti szögből ugyanazt az éles, élénk képminőséget nyújtja. A FlickerFree technológia pedig csökkenti a huzamosabb használat utáni szemfáradást.

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Ragyogó és éles részletek, határokon átlépő dizájn

  • E sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

Környezetbarát anyagok, amelyek megfelelnek a főbb nemzetközi szabványoknak

A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.