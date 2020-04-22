2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
226V4LAB/00
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit. A készülék sztereó hangsugárzókkal és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
21,5"-es (54,6 cm-es)
A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
4.4
5-ből
5
Értékelések
CosminaM
22/04/2020
România
Ellenőrzött vevő
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Használat dátuma 2018-04-22
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Használat dátuma 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED