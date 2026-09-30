2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
226V6QSB6/00
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze e karcsú Philips képernyő tiszta és élénk képeit. A gazdag, élénk képeket biztosító Smart Contrast technológiának köszönhetően nagyszerű választás!
V sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
Full HD (1920 x 1080)
Az AH-IPS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az AH-IPS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
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