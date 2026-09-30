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Gyártás megszűnt

LCD monitor

226V6QSB6/00

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze e karcsú Philips képernyő tiszta és élénk képeit. A gazdag, élénk képeket biztosító Smart Contrast technológiának köszönhetően nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • Full HD (1920 x 1080)

Az AH-IPS képernyő fantasztikus képeket nyújt széles nézési szögtartománnyal

Az AH-IPS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az AH-IPS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

VESA tartó a rugalmasságért

Alacsony fogyasztásának köszönhetően energiatakarékos

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.