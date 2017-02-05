2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
237E7QDSB/00
Élénk színek, éles részletek
Ez a ragyogó széles nézési szögű kijelző élénk színeket, éles részleteket kínál elegáns vonalvezetéssel, ezáltal világos és friss hatást hozva bármely otthonba vagy irodába.
E sorozat
23"-es (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Livius2005
05/02/2017
România
Ellenőrzött vevő
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 237E7QDSB Monitor LCD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 237E7QDSB Monitor LCD
Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen
Az „AH-IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével