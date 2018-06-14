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BrillianceLCD monitor, PowerSensor funkcióval

240B7QPJEB/01

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk képek, hatékony teljesítmény

A Philips Power Sensor kijelző 85% újrahasznosított műanyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi

Összes előny megtekintése

PowerSensor technológiával

Élénk képek, hatékony teljesítmény

  • B-sorozatú

  • 24"-es (24,1”/61,1 cm átmérő)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

SmartConnect DisplayPort, HDMI és VGA csatlakozókkal

Ezek a Philips kijelzők a csatlakoztathatóság bőségét kínálják, mivel sokféle csatlakozóval vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port, az univerzális HDMI -, és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Előnyök

Uvedeny ve vlastní recenzi

Hátrányok

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Használat dátuma 2019-12-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Használat dátuma 2019-12-30

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  2. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  3. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  4. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével