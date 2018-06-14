2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
240B7QPJEB/01
Élénk képek, hatékony teljesítmény
A Philips Power Sensor kijelző 85% újrahasznosított műanyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
B-sorozatú
24"-es (24,1”/61,1 cm átmérő)
1920 x 1200 (WUXGA)
A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp a maximális kényelem érdekében különféle szögekben billenthető, dönthető és forgatható. Az állítható magasságú állvány révén a képernyőt optimális szintben nézheti, így enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.
Ezek a Philips kijelzők a csatlakoztathatóság bőségét kínálják, mivel sokféle csatlakozóval vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port, az univerzális HDMI -, és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!
Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Előnyök
Uvedeny ve vlastní recenzi
Hátrányok
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Használat dátuma 2019-12-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Használat dátuma 2019-12-30
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével