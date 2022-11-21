2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen magával ragadó
A 24"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.
E sorozat
24"-es (23,6" / 59,9 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ab 1953
21/11/2022
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Előnyök
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Кралимарко
07/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Előnyök
Качество цена
Hátrányok
Обемността на някой от продуктите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.