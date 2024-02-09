2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Határokat átlépő, élénk és éles kép
A Philips V sorozatú, széles látószögű monitor határokon túllépő látványt és nélkülözhetetlen funkciókat kínál, méghozzá nagyszerű ár-érték arány mellett. Az Adaptive-Sync problémamentes videómegjelenítésről gondoskodik. Funkciói közé tartoznak többek között a tükröződésmentes, a káros kék fényt kiszűrő LowBlue és a villódzásmentes Flicker-free üzemmódok, amelyek gondoskodnak szeme egészségéről.
V sorozat
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
J2024
09/02/2024
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221V8A LCD monitor
Használat dátuma 2024-01-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221V8A LCD monitor
Használat dátuma 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2023-05-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Ellenőrzött vevő
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Előnyök
Бюджетный, 75 гц, звук.
Hátrányok
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2021-02-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2021-02-09
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.