2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
246E7QDAB/00
Élénk, élethű színek
Ez az Ultra Wide-Color technológiát használó, széles látószögű, ragyogó kijelző élethű színeket kínál elegáns vonalvezetéssel, ezáltal világos és üde hatást keltve bármely otthonban vagy irodában.
E sorozat
24"-es (látható: 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen
A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC: 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.