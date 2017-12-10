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Gyártás megszűnt

LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

246E7QDAB/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk, élethű színek

Ez az Ultra Wide-Color technológiát használó, széles látószögű, ragyogó kijelző élethű színeket kínál elegáns vonalvezetéssel, ezáltal világos és üde hatást keltve bármely otthonban vagy irodában.

Összes előny megtekintése

elegáns kivitelben

Élénk, élethű színek

  • E sorozat

  • 24"-es (látható: 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

A lenyűgöző fényes felület az otthona dísze lesz

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

  2. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  3. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  4. Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen

  5. A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.

  6. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  7. NTSC: 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.