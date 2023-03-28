2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.
E sorozat
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
4.3
5-ből
29
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Ukulele
28/03/2023
Magyarország
Szuper monitor
Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Használat dátuma 2022-03-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Használat dátuma 2022-03-28
Atty888
14/07/2020
România
Ellenőrzött vevő
Este ok monitorul, il folosesc zilnic
Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-06-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-06-14
Oti888
05/06/2020
România
monitor foarte bun
pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
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NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.