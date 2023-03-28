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Gyártás megszűnt

LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

246E9QJAB/00

4.3

| (29) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.

Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

  • E sorozat

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

29

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

14/07/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Este ok monitorul, il folosesc zilnic

Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

05/06/2020

România

România

monitor foarte bun

pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  5. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  6. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.