2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
246E9QSB/00
Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.
E sorozat
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.