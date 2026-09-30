Környezetbarát anyagok, amelyek megfelelnek a főbb nemzetközi szabványoknak

A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt.