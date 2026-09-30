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Gyártás megszűnt

LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

246E9QSB/00

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.

Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

  • E sorozat

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Környezetbarát anyagok, amelyek megfelelnek a főbb nemzetközi szabványoknak

A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.