2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
24M1N3200ZS/01
A játék új szintre emelése
Ez a játékhoz tervezett Philips monitor nagyszerű általános célú kijelző az intenzív, akciódús számítógépes játékokhoz. A szinkronizálási technológia, a 165 Hz és az 1 ms zavartalan játékélményt biztosít. Az Ultra Wide-Color technológiával ellátott, gyakorlatilag keret nélküli kijelző tovább fokozza a magával ragadó vizuális élményt.
Evnia 3000
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az AMD FreeSync™ Premium a komoly játékosoknak akadozásmentes, folyamatos játék élményét nyújtja, csúcsteljesítmény mellett. Nincsenek kompromisszumok, magabiztos játék nagy frissítési gyakorisággal, alacsony képkockasebesség-kompenzációval és alacsony késleltetéssel.
Ön intenzív, versenyszerű játékokat játszik, ezért késleltetésmentes, ultraegyenletes képet biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 165 alkalommal rajzolja újra a képet, így lényegesen gyorsabb egy hagyományos kijelzőnél. Alacsonyabb képkockasebesség mellett az ellenfelek úgy tűnhetnek, mintha egyik helyről a másikra ugrálnának a képernyőn, ezért nehéz eltalálni őket. A 165 Hz-es képkockasebességnek köszönhetően a kritikus, egyébként hiányzó képkockák is megjelennek a képernyőn, így az ellenfelek mozgása ultraegyenletes, Ön pedig könnyedén célba veheti őket. Az ultraalacsony bemeneti késleltetésnek és a képtörésmentes megjelenítésnek köszönhetően ez a Philips kijelző tökéletes társa a játékban.
A válaszidőt intuitívabban jellemző MPRT (mozgókép-válaszidő) közvetlenül a homályos kép és a tiszta, éles kép megjelenése közt eltelő időtartamra utal. Az 1 ms MPRT értékkel rendelkező, játékra tervezett Philips monitor hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt, ezzel növelve a játékélményt. A legjobb választás a borzongató és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Előnyök
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Hátrányok
Neviem nájsť icc profil na internete
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Használat dátuma 2022-11-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Használat dátuma 2022-11-03
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az MPRT az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így az MPRT bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
Az MPRT játékhoz optimalizált üzemmód. Az MPRT bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Adobe RGB lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
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A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.