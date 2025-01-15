2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
24M2N3200S/01
Feszegesse a játék határait!
Ez a Fast IPS monitor lehetővé teszi, hogy 180 Hz-es frekvencián, maximális pontossággal és sebességgel játsszon. Az éles HDR minőségű képeket és garantált Full HD felbontást kínáló monitor nagyszerű, mindenre kiterjedő játékélményt nyújt.
Evnia 3000
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a kijelző másodpercenként 180-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 180 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
A bemeneti késleltetés a csatlakoztatott eszközökkel végrehajtott művelet és az eredmény képernyőn történő megjelenése között eltelt idő. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközökről a monitorra küldött parancsok végrehajtásának késését, jelentősen javítva a gyors reakciókat igénylő videojátékok élményét, ami különösen fontos a pörgős, versenyszerű játékokat játszók számára.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Előnyök
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Hátrányok
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Használat dátuma 2023-12-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Használat dátuma 2023-12-15
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
Az Adobe RGB és a DCI-P3 lefedettség a CIE1976 alapján, az sRGB terület a CIE1931 alapján, az NTSC terület a CIE1976 alapján.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.