2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
25M2N3200W/01
Feszegesse a játék határait!
Mindannyian rajongunk a „csodás” sebességért. A monitor 240 Hz-es frissítési sebességgel és 16:9-es teljes nagyfelbontású kijelzővel rendelkezik, hogy valós idejű sebességben és éles, részletes képben legyen része játék közben.
Evnia 3000
25"-es (24,5" / 62,2 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A legintenzívebb, magával ragadó akciójátékok közben az ultragyors, 240 Hz-es frissítési gyakoriság rendkívül gördülékeny, késleltetésmentes játékélményt nyújt. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 240 alkalommal is újrarajzolja a képernyő képét, ami jóval gyorsabb egy normál kijelzőnél. A 240 Hz különösen a pörgős játékokban, például az FPS- és autóversenyzős játékokban biztosít kiváló mozgásmegjelenítést és képtisztaságot. A Philips 240 Hz-es kijelzőjén a játék akciójelenetei szaggatás és szellemkép nélkül jelennek meg. Még jobban elmerülhet a játékban, és igazán átélheti annak világát.
A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.
A bemeneti késleltetés a csatlakoztatott eszközökkel végrehajtott művelet és az eredmény képernyőn történő megjelenése között eltelt idő. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközökről a monitorra küldött parancsok végrehajtásának késését, jelentősen javítva a gyors reakciókat igénylő videojátékok élményét, ami különösen fontos a pörgős, versenyszerű játékokat játszók számára.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Hátrányok
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.
A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.