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  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Energiahatékonysági osztály címke
    Feszegesse a játék határait!
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Gaming MonitorFull HD játékhoz tervezett monitor

25M2N3200W/01

1

| (1) Vélemény

Feszegesse a játék határait!

Mindannyian rajongunk a „csodás” sebességért. A monitor 240 Hz-es frissítési sebességgel és 16:9-es teljes nagyfelbontású kijelzővel rendelkezik, hogy valós idejű sebességben és éles, részletes képben legyen része játék közben.

Összes előny megtekintése

Feszegesse a játék határait!

  • Evnia 3000

  • 25"-es (24,5" / 62,2 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultragyors, 240 Hz-es frissítési gyakoriság a gyakorlatilag késleltetésmentes játékért

Ultragyors, 240 Hz-es frissítési gyakoriság a gyakorlatilag késleltetésmentes játékért

A legintenzívebb, magával ragadó akciójátékok közben az ultragyors, 240 Hz-es frissítési gyakoriság rendkívül gördülékeny, késleltetésmentes játékélményt nyújt. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 240 alkalommal is újrarajzolja a képernyő képét, ami jóval gyorsabb egy normál kijelzőnél. A 240 Hz különösen a pörgős játékokban, például az FPS- és autóversenyzős játékokban biztosít kiváló mozgásmegjelenítést és képtisztaságot. A Philips 240 Hz-es kijelzőjén a játék akciójelenetei szaggatás és szellemkép nélkül jelennek meg. Még jobban elmerülhet a játékban, és igazán átélheti annak világát.

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

0,5 ms-os, ultra nagy sebesség az éles képért és gördülékeny játékmenetért

A 0,5 ms-os Smart MBR-rel rendelkező Philips Evnia hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt a játékélmény fokozása érdekében. A gyors jelenetek és drámai átmenetek egyenletessé válnak. A legjobb választás izgalmas és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközök és a monitor közötti időkésést

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközök és a monitor közötti időkésést

A bemeneti késleltetés a csatlakoztatott eszközökkel végrehajtott művelet és az eredmény képernyőn történő megjelenése között eltelt idő. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközökről a monitorra küldött parancsok végrehajtásának késését, jelentősen javítva a gyors reakciókat igénylő videojátékok élményét, ami különösen fontos a pörgős, versenyszerű játékokat játszók számára.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Hátrányok

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  4. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  5. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  6. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.