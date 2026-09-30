Úttörő 280Hz-es képfrissítési sebesség a lehető legfolyamatosabb játékélményért

A Philips Evnia 280 Hz-es kijelző új dimenziókba emeli a játékélményt. Az alacsony bemeneti késleltetés és a változó képfrissítési technológia együtt magával ragadó előnyt biztosít játék közben. Nagy felbontású, széles betekintési szögű panelünk ráadásul valósághű játékélményt kínál felülmúlhatatlan színpontossággal. Összpontosítson arra, ami igazán számít: az állítható állvány biztosítja a megérdemelt kényelmet, a villódzásmentes technológia pedig kíméli a szemet, így egészségügyi aggodalmak nélkül folytathatja a játékot.