2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen magával ragadó
A 27"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.
E sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.
Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Előnyök
Luminos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Használat dátuma 2020-05-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Használat dátuma 2020-05-18
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.