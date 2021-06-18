TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Full HD ívelt LCD monitor

271E1CA/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen magával ragadó

A 27"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen magával ragadó

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva

A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.

Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében

Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Előnyök

Luminos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Használat dátuma 2020-05-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Használat dátuma 2020-05-18

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.