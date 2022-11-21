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Összes sorozat

  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó

Full HD ívelt LCD monitor

271E1SCA/00

4.8

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen magával ragadó

A 27"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen magával ragadó

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Előnyök

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Előnyök

Качество цена

Hátrányok

Обемността на някой от продуктите

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.