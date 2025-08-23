TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó

Full HD ívelt LCD monitor

272E1CA/00

4.1

| (14) Értékelések

Egyszerűen magával ragadó

A 27"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen magával ragadó

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.1

5-ből

14

Értékelések

3

23/08/2025

România

România

Ellenőrzött vevő

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Előnyök

velká obrazovka

Hátrányok

žádné jsem nenašel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Előnyök

poměr cenax kvalita

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.