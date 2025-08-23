2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
272E1CA/00
Egyszerűen magával ragadó
A 27"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Tapasztalja meg az éles Full HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.
E sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.
4.1
5-ből
14
Értékelések
Rață 1
23/08/2025
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Előnyök
velká obrazovka
Hátrányok
žádné jsem nenašel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Előnyök
poměr cenax kvalita
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.