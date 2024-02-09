2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Határokat átlépő, élénk és éles kép
A Philips V sorozatú, széles látószögű monitor határokon túllépő látványt és nélkülözhetetlen funkciókat kínál, méghozzá nagyszerű ár-érték arány mellett. Az Adaptive-Sync problémamentes videómegjelenítésről gondoskodik. Funkciói közé tartoznak többek között a tükröződésmentes, a káros kék fényt kiszűrő LowBlue és a villódzásmentes Flicker-free üzemmódok, amelyek gondoskodnak szeme egészségéről.
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
J2024
09/02/2024
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221V8A LCD monitor
Használat dátuma 2024-01-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221V8A LCD monitor
Használat dátuma 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2023-05-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Ellenőrzött vevő
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Előnyök
Бюджетный, 75 гц, звук.
Hátrányok
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2021-02-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 242V8A РК-монітор
Használat dátuma 2021-02-09
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.