2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.
3.9
5-ből
16
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Xyzp
02/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rendben működik.
Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-10-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-10-02
NP68
18/01/2019
Magyarország
Jó választás volt
Eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Netezésre kiváló! Tökéletesen működik, szép kép, jó sztereó hang.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Zoli71
20/12/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Előnyök
Destul de mare.
Hátrányok
Încă nu am :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2022-11-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2022-11-20
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével