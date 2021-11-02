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Gyártás megszűnt

Full HD LCD monitor

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA tartó a rugalmasságért

VESA tartó a rugalmasságért

SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

16

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

4
2

02/11/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rendben működik.

Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-10-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-10-02

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó választás volt

Eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Netezésre kiváló! Tökéletesen működik, szép kép, jó sztereó hang.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

20/12/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Face treaba

Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.

Előnyök

Destul de mare.

Hátrányok

Încă nu am :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2022-11-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2022-11-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével