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Full HD LCD monitor

273V7QSB/01

4.8

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Kompakt, helytakarékos kialakítás

EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Előnyök

IPS kijelző, jó ár érték arány

Hátrányok

Nem tudok ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2019-12-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2019-12-10

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2019-12-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2019-12-17

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével