2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Előnyök
IPS kijelző, jó ár érték arány
Hátrányok
Nem tudok ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2019-12-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V7QSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2019-12-10
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2019-12-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2019-12-17
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
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