2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen lenyűgöző
A 27"-es E-sorozatú monitor lenyűgöző képminőséggel rendelkezik, és elegáns kivitelével stílusos külsőt kölcsönöz a munkakörnyezetnek. Tapasztalja meg a kristálytiszta Quad HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.
E sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
2560 x 1440 (QHD)
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD
Használat dátuma 2025-01-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD
Használat dátuma 2025-01-06
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Előnyök
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Hátrányok
nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD
Használat dátuma 2022-11-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD
Használat dátuma 2022-11-10
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Előnyök
Якість зображення
Hátrányok
Все влаштовує
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор
Használat dátuma 2021-07-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор
Használat dátuma 2021-07-06
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.