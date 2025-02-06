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LCD monitor

275E1S/00

5

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen lenyűgöző

A 27"-es E-sorozatú monitor lenyűgöző képminőséggel rendelkezik, és elegáns kivitelével stílusos külsőt kölcsönöz a munkakörnyezetnek. Tapasztalja meg a kristálytiszta Quad HD képeket és az AMD FreeSync technológiának köszönhetően egyenletes mozgást.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen lenyűgöző

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 2560 x 1440 (QHD)

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Higanymentes, környezetbarát kijelző

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD

Használat dátuma 2025-01-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: 245E1S Monitor LCD

Használat dátuma 2025-01-06

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Előnyök

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Hátrányok

nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD

Használat dátuma 2022-11-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S Monitor LCD

Használat dátuma 2022-11-10

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Előnyök

Якість зображення

Hátrányok

Все влаштовує

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор

Használat dátuma 2021-07-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 275E1S РК-монітор

Használat dátuma 2021-07-06

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.