TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

276E9QSB/00

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.

Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.