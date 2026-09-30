Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.