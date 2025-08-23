2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
278E1A/00
Egyszerűen lenyűgöző
A 27"-es E-sorozatú monitor lenyűgöző képminőséggel rendelkezik, és elegáns kivitelével stílusos külsőt kölcsönöz a munkakörnyezetnek. A 4K UHD felbontás és a széles látószög bármilyen elölnézeti szögből ugyanolyan tiszta, élethű képeket nyújt.
E sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
3840 x 2160 (4K UHD)
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
4.1
5-ből
14
Értékelések
Rață 1
23/08/2025
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2025-07-23
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2025-07-23
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Előnyök
velká obrazovka
Hátrányok
žádné jsem nenašel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Használat dátuma 2021-09-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Használat dátuma 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Előnyök
poměr cenax kvalita
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2020-04-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2020-04-04
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB színtér a CIE1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.