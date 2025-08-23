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4K Ultra HD LCD monitor

278E1A/00

4.1

| (14) Értékelések

Egyszerűen lenyűgöző

A 27"-es E-sorozatú monitor lenyűgöző képminőséggel rendelkezik, és elegáns kivitelével stílusos külsőt kölcsönöz a munkakörnyezetnek. A 4K UHD felbontás és a széles látószög bármilyen elölnézeti szögből ugyanolyan tiszta, élethű képeket nyújt.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen lenyűgöző

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Alacsony fogyasztásának köszönhetően energiatakarékos

DisplayPort csatlakozás a látvány maximalizálásáért

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.1

5-ből

14

Értékelések

3

23/08/2025

România

România

Ellenőrzött vevő

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2025-07-23

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2025-07-23

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Előnyök

velká obrazovka

Hátrányok

žádné jsem nenašel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Használat dátuma 2021-09-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Használat dátuma 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Előnyök

poměr cenax kvalita

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2020-04-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2020-04-04

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB színtér a CIE1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.