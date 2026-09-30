Tanúsított NVIDIA® G-SYNC® kompatibilitás a gyors és gördülékeny játékért

Magas frissítési gyakoriságú, intenzív játékok közben optimális grafikai szinkronizálás nélkül képtörés jelentkezhet. Ez a Philips kijelző tanúsítottan NVIDIA® G-SYNC® kompatibilis, így csökkenti a képtörést, és összehangolja a monitor frissítési gyakoriságát a grafikus kártya kimenetével a gördülékenyebb játékélmény érdekében. A jelenetek azonnal megjelennek, az objektumok élesebbnek látszanak, a játékmenet pedig gördülékeny, lenyűgöző vizuális élményt és komoly versenyelőnyt biztosítva.