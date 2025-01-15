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  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Energiahatékonysági osztály címke
    Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
  • Feszegesse a játék határait!
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Gaming MonitorFull HD játékhoz tervezett monitor

27M2N3200S/01

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

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Ez a monitor lehetővé teszi, hogy 180 Hz-es frekvencián, tökéletes pontossággal és sebességgel játsszon. Az éles HDR minőségű képeket és garantált Full HD felbontást kínáló monitor kiváló, mindenre kiterjedő játékélményt nyújt.

Összes előny megtekintése

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

180 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

180 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a kijelző másodpercenként 180-szor gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely gyakorlatilag gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 180 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Fast IPS-panel: A gyors és kristálytiszta játékélményért

Fast IPS-panel: A gyors és kristálytiszta játékélményért

Ez a funkció az akciódús játékhoz készült. Nemcsak gyakorlatilag elmosódottságmentes játékélményt nyújt, de nagy képfrekvenciákkal is jól használható a legjobb és legélesebb képminőség biztosítására.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Előnyök

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Hátrányok

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  2. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. A Smart MBR az elmosódottság csökkentése érdekében állítja be a fényerőt, így a Smart MBR bekapcsolt állapotában nem módosítható a fényerő. A mozgáselmosódás csökkentése érdekében a LED háttérvilágítás a képernyőfrissítéssel szinkronban villoghat, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat.

  5. A Smart MBR játékhoz optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillogást eredményezhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, ha nem a játék funkciót használja.

  6. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  7. Adobe RGB és DCI-P lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  8. Ez a monitor elősegíti a fenntarthatóságot: Az állvány lábai 35%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, a monitor háza pedig 85%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

  9. A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.