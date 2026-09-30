2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
27M2N3500NF/00
Tágítsa ki játékélménye határait
Ez a 27 hüvelykes IPS Evnia monitor éles képi megjelenítést biztosít játék közben. 170Hz-es frissítési gyakoriságának és 0.5ms-os Smart MBR funkciójának köszönhetően tiszta képre és minden szempontból kiváló minőségű játékélményre számíthat.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Ön intenzív, versenyszerű játékokat játszik. Késésmentes, ultraegyenletes képet biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 170 alkalommal is újrarajzolja a képernyő képét, így hatékonyan gyorsabb egy normál kijelzőnél. Alacsonyabb képkockasebesség mellett az ellenfelek úgy tűnhetnek, mintha egyik helyről a másikra ugrálnának a képernyőn, így nehéz célpontot jelentenek. A 170Hz-es képkockasebességgel a képernyőn megjelennek azok a kritikus, korábban hiányzó képek is, amelyek ultraegyenletes mozgással mutatják az ellenfél mozgását, így könnyedén célba veheti őket. Az ultraalacsony bemeneti késleltetésnek és a képtörésmentes megjelenítésnek köszönhetően ez a Philips kijelző tökéletes játékostársa
A bemeneti késleltetés a csatlakoztatott eszközökkel végrehajtott művelet és az eredmény képernyőn történő megjelenése között eltelt idő. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközökről a monitorra küldött parancsok végrehajtásának késését, jelentősen javítva a gyors reakciókat igénylő videojátékok élményét, ami különösen fontos a pörgős, versenyszerű játékokat játszók számára.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések
A legjobb kimeneti teljesítmény érdekében mindig győződjön meg arról, hogy grafikus kártyája képes biztosítani a Philips kijelző maximális felbontását és frissítési gyakoriságát.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az Adobe RGB- és DCI-P3-lefedettség a CIE1976, az sRGB-terület a CIE1931, az NTSC-terület pedig a CIE1976 alapján.
A Smart MBR a fényerő beállításával csökkenti az elmosódást, ezért a fényerő nem módosítható, amíg a Smart MBR be van kapcsolva. A mozgás okozta elmosódás csökkentése érdekében a LED-háttérvilágítás a képernyő frissítésével szinkronban villog, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat
A Smart MBR játékra optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillódzást okozhat. Ha nem használja a játékfunkciót, ajánlott kikapcsolni
Ez a monitor a fenntarthatóság jegyében készült: a monitor háza 85%-ban fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyagból áll.
Az ezen a tájékoztatón felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérhetnek.
A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.