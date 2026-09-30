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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gaming monitorQuad HD gamer monitor

27M2N3500NF/00

Tágítsa ki játékélménye határait

Ez a 27 hüvelykes IPS Evnia monitor éles képi megjelenítést biztosít játék közben. 170Hz-es frissítési gyakoriságának és 0.5ms-os Smart MBR funkciójának köszönhetően tiszta képre és minden szempontból kiváló minőségű játékélményre számíthat.

Összes előny megtekintése

Tágítsa ki játékélménye határait

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

170Hz-es frissítési gyakoriság az ultraegyenletes, ragyogó képekért

170Hz-es frissítési gyakoriság az ultraegyenletes, ragyogó képekért

Ön intenzív, versenyszerű játékokat játszik. Késésmentes, ultraegyenletes képet biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 170 alkalommal is újrarajzolja a képernyő képét, így hatékonyan gyorsabb egy normál kijelzőnél. Alacsonyabb képkockasebesség mellett az ellenfelek úgy tűnhetnek, mintha egyik helyről a másikra ugrálnának a képernyőn, így nehéz célpontot jelentenek. A 170Hz-es képkockasebességgel a képernyőn megjelennek azok a kritikus, korábban hiányzó képek is, amelyek ultraegyenletes mozgással mutatják az ellenfél mozgását, így könnyedén célba veheti őket. Az ultraalacsony bemeneti késleltetésnek és a képtörésmentes megjelenítésnek köszönhetően ez a Philips kijelző tökéletes játékostársa

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközök és a monitor közötti időkésést

Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközök és a monitor közötti időkésést

A bemeneti késleltetés a csatlakoztatott eszközökkel végrehajtott művelet és az eredmény képernyőn történő megjelenése között eltelt idő. Az alacsony bemeneti késleltetés csökkenti az eszközökről a monitorra küldött parancsok végrehajtásának késését, jelentősen javítva a gyors reakciókat igénylő videojátékok élményét, ami különösen fontos a pörgős, versenyszerű játékokat játszók számára.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
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Jogi nyilatkozatok

  1. A legjobb kimeneti teljesítmény érdekében mindig győződjön meg arról, hogy grafikus kártyája képes biztosítani a Philips kijelző maximális felbontását és frissítési gyakoriságát.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. Az Adobe RGB- és DCI-P3-lefedettség a CIE1976, az sRGB-terület a CIE1931, az NTSC-terület pedig a CIE1976 alapján.

  4. A Smart MBR a fényerő beállításával csökkenti az elmosódást, ezért a fényerő nem módosítható, amíg a Smart MBR be van kapcsolva. A mozgás okozta elmosódás csökkentése érdekében a LED-háttérvilágítás a képernyő frissítésével szinkronban villog, ami észrevehető fényerőváltozást okozhat

  5. A Smart MBR játékra optimalizált üzemmód. A Smart MBR bekapcsolása észrevehető képernyővillódzást okozhat. Ha nem használja a játékfunkciót, ajánlott kikapcsolni

  6. Ez a monitor a fenntarthatóság jegyében készült: a monitor háza 85%-ban fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyagból áll.

  7. Az ezen a tájékoztatón felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérhetnek.

  8. A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.