170Hz-es frissítési gyakoriság az ultraegyenletes, ragyogó képekért

Ön intenzív, versenyszerű játékokat játszik. Késésmentes, ultraegyenletes képet biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként akár 170 alkalommal is újrarajzolja a képernyő képét, így hatékonyan gyorsabb egy normál kijelzőnél. Alacsonyabb képkockasebesség mellett az ellenfelek úgy tűnhetnek, mintha egyik helyről a másikra ugrálnának a képernyőn, így nehéz célpontot jelentenek. A 170Hz-es képkockasebességgel a képernyőn megjelennek azok a kritikus, korábban hiányzó képek is, amelyek ultraegyenletes mozgással mutatják az ellenfél mozgását, így könnyedén célba veheti őket. Az ultraalacsony bemeneti késleltetésnek és a képtörésmentes megjelenítésnek köszönhetően ez a Philips kijelző tökéletes játékostársa