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Fast IPS Gaming monitor KETTŐS ÜZEMMÓDÚ, játékhoz tervezett monitor

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Fast IPS Gaming monitorKETTŐS ÜZEMMÓDÚ, játékhoz tervezett monitor

27M2N3800A/00

Fast IPS Gaming monitor KETTŐS ÜZEMMÓDÚ, játékhoz tervezett monitor

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Szoftver és meghajtók

Illesztőprogramok, Windows 10

  • ZIP fájl, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Illesztőprogramok, Windows 11

  • ZIP fájl, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 638 kB
  • 18 June 2026

Energiacímke

  • PDF fájl, 32 kB
  • 18 June 2026

Garancia és szerviz

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