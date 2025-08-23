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Összes sorozat

  • Egyszerűen magával ragadó
  • Egyszerűen magával ragadó

Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

328E1CA/00

4.1

| (14) Értékelések

Egyszerűen magával ragadó

A 32"-es, ívelt E-sorozatú kijelző valóban magával ragadó élményt biztosít – stílusos kialakításban. Az Ultra Wide-Color technológia rendkívül tiszta 4K UHD képminőséget biztosít, az Adaptive-Sync technológia pedig életre kelti a képeket.

Összes előny megtekintése

Egyszerűen magával ragadó

  • E sorozat

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Műszaki adatok

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4.1

5-ből

14

Értékelések

3

23/08/2025

România

România

Ellenőrzött vevő

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Előnyök

velká obrazovka

Hátrányok

žádné jsem nenašel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Előnyök

poměr cenax kvalita

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.