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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lenyűgöző színek – tökéletes élmény
Merüljön alá a Philips ívelt monitorok nyújtotta tökéletes élménybe. A 32"-es ívelt E-sorozatú monitorok valóban egy olyan élményt nyújtanak Önnek, amelyben teljes mértékben elmerülhet lenyűgözően kristálytiszta QHD képminőségnek köszönhetően. Az Ultra Wide-Color technológia biztosította képminőség valóban életre kelti a képeket!
E sorozat
32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)
2560 x 1440 (QHD)
A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az új Philips monitorral nem is az. Az AMD FreeSync™ technológia szinte bármilyen képsebesség mellett képhibamentes működést, problémamentes, gyors frissítést és szupergyors válaszidőt biztosít.
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
4.2
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
20/06/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Előnyök
plně funkční a snadno zapojitelný
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2020-05-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Előnyök
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Hátrányok
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-04-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Előnyök
QHD, prohnutí
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2018-12-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2018-12-16
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
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A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.