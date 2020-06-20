TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

Merüljön alá a Philips ívelt monitorok nyújtotta tökéletes élménybe. A 32"-es ívelt E-sorozatú monitorok valóban egy olyan élményt nyújtanak Önnek, amelyben teljes mértékben elmerülhet lenyűgözően kristálytiszta QHD képminőségnek köszönhetően. Az Ultra Wide-Color technológia biztosította képminőség valóban életre kelti a képeket!

Összes előny megtekintése

a kristálytiszta részletekkel

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

  • E sorozat

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Könnyed, gördülékeny játékmenet az AMD FreeSync™ technológiával

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az új Philips monitorral nem is az. Az AMD FreeSync™ technológia szinte bármilyen képsebesség mellett képhibamentes működést, problémamentes, gyors frissítést és szupergyors válaszidőt biztosít.

DisplayPort csatlakozás a látvány maximalizálásáért

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

A HDMI univerzális digitális csatlakoztathatóságot biztosít

A HDMI univerzális digitális csatlakoztathatóságot biztosít

Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Előnyök

plně funkční a snadno zapojitelný

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2020-05-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Előnyök

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Hátrányok

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-04-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Előnyök

QHD, prohnutí

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2018-12-16

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2018-12-16

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.